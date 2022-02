Reševanje petletnika, ki je padel v vodnjak, se ni končalo srečno

Reševanje petletnega Rayana iz Maroka, ki je med igro padel v globok vodnjak, se je končalo. Kar štiri dni so si reševalci prizadevali priti do njega.

Vmes jim je grozil zemeljski podor, zato je bilo reševanje močno upočasnjeno. Poškodovanemu dečku (menda po glavi) so sicer prek vrvi dostavili hrano, vodo in kisik, vendar ni jasno, ali je to sploh lahko uporabil. Danes so ga reševalci žal mrtvega izvlekli iz 32 metrov globokega vodnjaka.

Reševanje je sicer spremljalo na tisoče ljudi po vsem svetu.