Napadli policijsko spremstvo in ugrabili švicarskega državljana

Oboroženi moški so v soboto na jugozahodu Nigerije v zvezni državi Ogun ugrabili švicarskega državljana in še enega Nigerijca, To se je zgodilo, ko sta se vračala z ene od lokalnih kmetij. Oboroženi moški so napadli policijsko spremstvo. »Dva napadalca sta bila ubita, a preostalim je uspelo ugrabiti dva človeka,« je sporočil tiskovni predstavnik policije v Ogunu. »Policija jim je na sledi.«



Ugrabitve se sicer večinoma dogajajo v zveznih državah na severozahodu in v osrednjem delu Nigerije, kjer delujejo oborožene

skupine. Tuji delavci so občasno žrtve ugrabitev za odkupnino. Ugrabljajo pa predvsem otroke iz šol. Od decembra so jih v okviru vrste množičnih ugrabitev ugrabili okoli 1000, večino pa so že izpustili.

