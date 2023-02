Napadli MMA borca, njegovo življenje je ogroženo

Nedolgo nazaj smo pisali, da so hrvaški MMA borci na manjšem hrvaškem smučišču do nezavesti pretepli pripadnika hrvaške gorske reševačne službe, potem ko jezavrnil prošnjo borcev, da z motornimi sankami izvleče njihov avto znamke BMW, ki je obtičal v snegu zaradi driftanja po smučišču.

Mlade nasilneže, ki trenirajo borilne veščine, je policija prijela, a praktično takoj tudi spustila na prostost. Prav tako o incidentu niso poročali v rednih policijskih poročilih, pač pa so splošno izjavo podali šele dva dni kasneje, ko so se o dogodku že razpisali lokalni mediji.

Zdaj je v Beogradu prišlo do drugačnega obračuna, kjer življenje visi na nitki poljskemu MMA borcu. Brajan Kacper Przysiwek (23) in Nikolaj Andrejczak (20) sta prišla v Beograd na svetovno prvenstvo, a so ju napadli neznanci, ko sta bila okoli 4. ure pred klubom. Brajana so tako močno pretepli in z nožem zarezali v rebra, da je njegovo življenje ogroženo.