Napadalec z nožem ubil tri (FOTO)

V središču Glasgowa so bili danes trije ljudje zabodeni do smrti. Policija je morilca ubila, poroča BBC.



Škotska policija je sporočila, da so razmere pod nadzorom in da ni nevarnosti za javnost. V združenju škotskih policistov so potrdili, da je med zabodenimi tudi policist.



Eden od očividcev, ki je dogajanje po incidentu opazoval iz bližnje poslovne zgradbe, je povedal, da so s prizorišča z reševalnimi vozili odpeljali štiri ljudi.



Po poročanju BBC so na prizorišču pred hotelom v ulici West George v središču Glasgowa še vedno oboroženi policisti.