Napad v vrtcu: med žrtvami vzgojiteljica, dva starša in trije otroci

V vrtcu v mestu Lianjiang v južnokitajski provinci Guangdong je bilo v napadu ubitih šest ljudi, eden pa ranjen, je danes sporočila tiskovna predstavnica mestne uprave. Dodala je, da so med žrtvami vzgojiteljica, dva starša in trije otroci, enega osumljenca pa so aretirali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pojasnila je, da poteka policijska preiskava, vendar ni navedla podrobnosti o identiteti in starosti žrtev ter o orožju, uporabljenem v napadu, ki se je zgodil okoli 7. ure zjutraj, so poročali kitajski mediji.

Kitajska sicer državljanom strogo prepoveduje posedovanje strelnega orožja, v zadnjih letih pa se je povečalo število napadov z nožem. Oblasti so okrepile tudi varnost v okolici šol.