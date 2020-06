Sredi parka v Readingu je nekdo zabodel več ljudi. Policija in reševalci so odhiteli na kraj dogodka, v videu, ki je zakrožil po twitterju, več ljudi leži na tleh, reševalci pa jim pomagajo. Vidi se mlaka krvi.Trije ljudje naj bi umrli, več je ranjenih, poroča The Telegraph. Policija naj bi v bližini aretirala moškega.Očividec je tvitnil: »Tukaj ni videti dobro, zato je boljše, da se izognete Forbury Parku in pustite reševalcem, da opravijo svoje. Srečni smo lahko, da jih imamo.«Več sledi ...