Napad na šolo je bil skrbno načrtovan, umrli tudi trije 9-letniki

Napad v šoli v Nashvillu, ki ga je izvedla 28-letna Audrey Hale, nekdanja učenka, ki se je identificirala kot transspolna oseba, je bil skrbno načrtovan, je sporočila tamkajšnja policija. Napad je zahteval življenje treh devetletnikov, dveh deklic in fanta, umrli so še ravnateljica, učiteljica in hišnik. Napadalka je umrla pod streli policistov.

Policija motiva za napad ni razkrila, čeprav naj bi ga poznala

Policija motiva ni razkrila, čeprav naj bi ga poznala, je pa sporočila, da imajo v rokah manifest strelke, ki se je na napad temeljito pripravila z načrtom šole in napada, pred katerim je celo izvajala nadzor poslopja. Vanj je vdrla skozi stranska steklena vrata, razbila jih je s streljanjem.

Oborožena je bila z dvema polavtomatskima puškama jurišnega tipa in pištolo. Orožje naj bi bilo kupljeno povsem zakonito v okolici Nashvilla. Policija se je odzvala hitro, 14 minut po klicu na nujno številko sta policista napadalko ubila.

Policija je še sporočila, da je bila Audrey Hale, katere spolna opredeljenost v času napada ali pred njim ni povsem jasna, v preteklosti učenka šole The Covenant, ki jo je ustanovila prezbiterijanska krščanska ločina in ima 200 šolarjev in 50 zaposlenih.

Oborožena je bila z dvema polavtomatskima puškama jurišnega tipa in pištolo. FOTO: Metropolitan Nashville Police Department/Reuters

Pred tem dogodkom je bilo po podatkih nekaterih ameriških medijev od leta 2006 na tamkajšnjih osnovnih šolah sedem podobnih množičnih napadov z najmanj štirimi mrtvimi. V vseh prejšnjih primerih so bili strelci moški. Podatki medijev ne vključujejo primerov, ko so na šolah v strelskih napadih umrle manj kot štiri osebe. Takih napadov je veliko, samo prejšnji teden sta se na primer v dveh dneh zgodili streljanji na šolah v Denverju v Koloradu in na območju Dallasa v Teksasu.