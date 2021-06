Namerno povozil družino

Dejanje je bilo naklepno, je takoj ugotovila policija po tragediji na jugu kanadske province Ontario. Dvajsetletnik je s tovornjakom zapeljal na pločnik, v muslimansko družino, ki je stala ob križišču v Londonu, in jo povozil: umrli so štirje člani, eden je preživel.



Najmlajši, devetletni deček, je hudo poškodovan in leži v bolnišnici, a ni v smrtni nevarnosti, poročajo tamkajšnji mediji, izgubil pa je 74-letno babico, ki je umrla na kraju tragedije, 44-letno mamo, 46-letnega očeta in 15-letno sestro, ki so boj za življenje izgubili v bolnišnici. Kot ocenjujejo preiskovalci, je bil napad skrbno načrtovan, morilca pa so že prijeli in mu bodo sodili za umor štirih ljudi in poskus umora še ene osebe. Okrutnež je domačin, 20-letni Nathaniel Veltman, prijeli pa so ga na parkirišču v nakupovalnem središču, šest kilometrov stran od kraja napada. Za zdaj še preiskujejo, ali je pripadnik kakšne teroristične skupine ali je deloval sam, vsekakor pa je zagrešil zločin iz sovraštva.



Žrtve naj bi pokončal zaradi njihove veroizpovedi, so prepričani, a še ugotavljajo, ali je družino tudi poznal. London v Ontariu šteje 385.000 prebivalcev, med njimi je za dobre štiri odstotke muslimanov. Te je po napadu nagovoril tudi kanadski premier Justin Trudeau in jim zatrdil, da islamofobija ne spada v kanadsko družbo in da vsa država žaluje za umorjenimi ter obsoja morilca.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: