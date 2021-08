Najstnika umrla po ogledu grozljivke

Morilec žrtev menda ni poznal. FOTO: arhiv Policijskega Urada Corona

Že stari Rimljani so trdili, da ime veliko pove, in vse kaže, da so trenutno slabe reči tako ali drugače povezane z besedo korona. Mesto Corona v ameriški zvezni državi Kalifornija je postalo prizorišče tragične smrti 19-letnega. Zvezdnik tiktoka (na svojem računu itsanthonymichael je imel skoraj milijon sledilcev) pa ni umrl zaradi epidemije: pod rušo ga je veliko prezgodaj spravil usodni strel v kinu lokalnega trgovskega centra The Crossings.Bajaras se je tja odpravil v ponedeljek ponoči in si z 18-letno prijateljicoogledal grozljivko The Forever Purge, po projekciji pa so v dvorani odjeknili streli in zadeli par. Dekle je umrlo takoj, Barajasa pa so odpeljali v bolnišnico, tam je zjutraj umrl. Uradni policijski viri o podrobnostih zločina molčijo, priče pa so razkrile, da sta bila najstnika ustreljena po koncu filma, in to na način, ki ga za usmrtitve uporabljajo plačani morilci ali člani kriminalnih združb. Policisti so potrdili le, da nista izzvala streljanja. Osumljenec je 20-letni, ki so ga v petek obtožili umora, naklepnega umora in ropa in je trenutno za zapahi, glede na obtožbe pa ga lahko doleti tudi smrtna kazen.Pri njem so našli orožje, ki ga povezuje s krajem zločina, žrtev pa naj ne bi poznal. Motiva okrutnega dejanja še ne poznajo