Najstnika, ki je v zagrebški šoli umoril sedemletnika, privedli pred sodnika (FOTO)

Decembra lani se je v Zagrebu zgodila tragedija, ki je tamkajšnji prebivalci ne pomnijo. V osnovno šolo Prečko je zakorakal z nožem oboroženi najstnik ter napadel učence in zaposlene, ki so mu prekrižali pot. Ranil je osem ljudi, med njimi pet otrok, eden od njih je zaradi hudih poškodb umrl, policisti pa so napadalca že kmalu prijeli. Po napadu se je namreč zatekel v bližnji zdravstveni dom, kjer si je poskušal soditi sam.

Ugotovili so, da gre za 19-letnega nekdanjega učenca teiste šole, vse od usodnega dne pa je najstnik preživel v priporu. Dokler ni zdaj le stopil pred sodnika. Sojenje v Zagrebu poteka za zaprtimi vrati zaradi zaščite mladoletnih žrtev in njihovih družin , najstniku, znan je le z začetnicama, pa bodo sodili za skupno kar 55 kaznivih dejanj, med njimi za umor otroka in štiri poskuse umora.

Obtoženca so na sodišče po poročanju hrvaških medijev privedli z vklenjenimi rokami in nogami, ves čas je bil v spremstvu policistov, fotografi, ki so bili na sojenju prisotni, pa so morali pred objavo fotografij njegov obraz skriti. Sojenja se je udeležilo tudi več staršev žrtev z odvetniki.

Imel je psihične težave

Županijsko državno tožilstvo v Zagrebu je proti njemu vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja umora, štirih poskusov umora in 50 kaznivih dejanj kršitve otrokovih pravic. Med drugim mu očitajo, da je v šolo prišel z namenom, da ubije otroke in zaposlene, pri čemer se je zavedal, da gre za majhne otroke, ki se mu fizično ne morejo upreti.

Mladenič je imel psihične težave in je približno leto pred napadom poskušal storiti samomor. Napad velja za najhujši primer nasilja na hrvaških šolah doslej. Po tragediji so na Hrvaškem uvedli strožje varnostne ukrepe na šolah.

