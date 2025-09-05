Najstnik (18) posilil mačeho, medtem ko je spala?! Zjutraj ga je prijavil oče

Iz srbskega Mladenovca prihaja pretresljiva vest. Policija je pridržala 18-letnega mladeniča, ki je osumljen, da je posilil 35-letno mačeho, poroča Informer.

Po neuradnih informacijah je prav oče tisti, ki je sina prijavil policiji. »Policija je prišla k njim domov. Slišal sem, da je oče ponorel, šel na policijo in povedal, kaj se je zgodilo. Žensko so nato poslali na pregled,« je za Informer povedal vir, ki je seznanjen s primerom.

Po njegovih besedah naj bi oče trdil, da je sin napadel njegovo partnerko, medtem ko je spala. Isti vir dodaja, da ne ve, kaj od tega drži, je pa videl, da je policija mladeniča odpeljala na postajo.

Kaj se je v resnici zgodilo, bo pokazala preiskava.