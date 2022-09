Najstnici bi pobili družino in skupaj zbežali

Ustrelila je očeta in nato sodila še sebi. Oba so hudo ranjena reševalci prepeljali v bolnišnico, kako resno je njuno stanje, še ni znano. Nadvse strašljiv podatek pa je to, da je storilka stara komaj 12 let. Dekle je namreč načrtovalo umor svoje družine, grozljivi scenarij pa je skovala skupaj s prijateljico.

Motiv ni znan

Tudi ta se je v bolestnem paktu zavezala, da bo prav tako postrelila vse svoje bližnje, a je nazadnje odstopila od načrta. Srhljiva zgodba prihaja iz Weatherforda v ameriški zvezni državi Teksas, kjer so policisti in reševalci v poznih večernih urah prihiteli pred stanovanjsko hišo po paničnem klicu sosedov, ki so zaslišali streljanje. Pred hišo so našli negibno, a živo dvanajstletnico, ustreljeno v glavo, ob njej je ležala pištola, v notranjosti pa je hudo ranjen, ustreljen v trebuh, ležal njen 38-letni oče. Oba so prepeljali v bolnišnico, a kot rečeno, podatki o njunem stanju javnosti še niso znani. Je pa preiskava kmalu pokazala strašljivo ozadje strelskega obračuna. Kri je prelivala dvanajstletnica, ki je s prijateljico več tednov kovala načrt, da bosta pospravili vsaka svojo družino, s hišnimi ljubljenčki vred. Dekle naj bi potem ukradlo očetov avtomobil, se pripeljalo po prijateljico v bližnji Lufkin, ki naj bi v tem času ravno tako pospravilo svojo družino, skupaj naj bi potem pobegnili v Georgio.

Dekleti naj bi več tednov načrtovali krvavi obračun (fotografiji sta simbolični). FOTO: Semenovp/Getty Images

Zakaj je dvanajstletnica nato ustrelila sebe, ni znano, preiskovalci pa ugibajo, da si je morda sklenila vzeti življenje, ker si je prijateljica premislila in odstopila od načrta. Dekle iz Lufkina so kmalu prijeli zaradi morilskega načrta; njena točna starost ni znana, so pa potrdili, da jo obravnavajo kot mladoletnico. Motivi za krvavo zaroto deklet niso znani, prav tako ni jasno, kje sta se spoznali, saj nista obiskovali iste šole in sta odraščali v različnih krajih.