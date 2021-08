Najstnica umrla zaradi koronavirusa, medicinska sestra razkrila, kaj so očeli starši

Intubacija je postopek vstavitve cevi, ki se imenuje endotrahealna cev (ET) skozi usta in nato v dihalno pot. To se naredi tako, da se bolniku lahko doda ventilator za pomoč pri dihanju med anestezijo , sedacijo ali hudo boleznijo. Cev se nato poveže z ventilatorjem, ki potisne zrak v pljuča, da pacientu diha.

Medicinska sestra iz ZDA Američanka je z javnostjo delila grozljivo zgodbo o smrti deklice (14). Njena pacientka je namreč umrla zaradi koronavirusa, potem ko so njeni starši zdravnikom prepovedali, da jo priklopijo na ventilator. Tudi sicer naj bi bili veliki nasprotniki cepljenjea. Jessica, ki skrbi za bolnike na intenzivni negi, je povedala, da so samo v eni izmeni umrli štirje njeni pacienti in da bi lahko s cepljenjem preprečili vsako smrt.»Nocoj sem nemočno prijela za roko čudovito 14-letnico in jo pobožala po laseh, ko je odhajala s tega sveta. Veselila se je, da bo šla v srednjo šolo in sčasoma postala veterinarka. Vse je bilo tako nesmiselno,« je po poročanju Dailymaila zapisala Jessica na Twitterju. Dodala je, da iskreno verjame, da bi jo lahko rešili, v kolikor njeni starši zdravnikom ne bi prepovedali intubacije.»Cepljenje bi to preprečilo. Deklici so ukradli življenje in ji onemogočili uresničitev sanj,« je še poudarila medicinska sestra.