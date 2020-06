Najstnica pohodila plin namesto zavore in povozila vrstnike

V nedeljo zvečer se je v bližini Beograda zgodila huda prometna nesreča, v kateri so se poškodovali trije najstniki, poročajo srbski mediji. Nezgodo je okoli 22.30 povzročila njihova vrstnica (16), ki se ji vožnja brez vozniškega dovoljenja ni najbolj posrečila.



Trije njeni vrstniki so sedeli pred trgovino na klopi, ko je želela z avtomobilom ustaviti in obrniti. 16-letnica je namesto zavore pohodila plin in trčila v svoje vrstnike. Dva sedemnajstletnika sta se v nesreči hudo poškodovala, eden pa lažje.



Po poročanju Kurirja je 16-letnica že pred tem vozila avto brez vozniškega dovoljenja.