Najprej sta igrala namizni tenis, nato pa ga je ubil z nožem

Hrvat (25) je v soboto umrl po prepiru v parku v Münchnu. Skupina moških, starih od 18 do 25 let, je pila alkohol in igrala namizni tenis. V nekem trenutku je prišlo do prepira med 22-letnim državljanom BiH in Hrvatom, 22-letnik je izvlekel nož in se lotil 25-letnika. Napad je poskušal preprečiti 18-letnik, ki pa je končal z ureznino na roki. Potem ko se je 25-letnik zgrudil po tleh, je storilec skupaj z drugimi člani skupine pobegnil. Truplo 25-letnika je v parku našel mimoidoči, ki je poklical policijo, je poročal Tageszeitung.

Stephan Beer, vodja münchenskega oddelka za umore, je povedal, da je policija 22-letnika aretirala v nedeljo zvečer pri preiskavi stanovanja pa so odkrili tudi paralizatorje. Morilec je stari znanec policije in se brani z molkom. Aretirali so ga zaradi umora in mu grozi 15 let zapora.