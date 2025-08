Najprej se je samopoškodovala, nato napadla z nožem. Oče umrl na poti v bolnišnico

V Srbiji se je zgodil grozljiv zločin. Hči je v Zemunu z nožem napadla očeta, ki je v soboto na poti v bolnišnico umrl zaradi poškodb, navajajo srbski mediji.

Najprej se je samopoškodovala, nato ga napadla z nožem

Telegraf.rs navaja neuradne podatke, da je ženska (54) vzela kuhinjski nož in se samopoškodovala. Oče jo je poskušal ustaviti in se ji pri tem postavil po robu. Nato ga je zabodla v vrat in trebuh.

Ženska je osumljena umora in je bila zaradi slabega duševnega stanja nato hospitalizirana v kliniki dr. Laza Lazarevića. Pri tem je bila tudi sama poškodovana.