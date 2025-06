Najprej odrl in razkosal svojo mačko, nato s samurajskim mečem ubil fanta (14), ki je šel v šolo (VIDEO)

Iz Velike Britanije poročajo o sodbi za grozljiv zločin. Tako je bil 37-letni Marcus Arduini Monzo spoznan za krivega umora 14-letnega Daniela Anjorina, ki mu je 30. aprila lani skoraj odsekal glavo, ko je deček hodil v šolo v londonskem okrožju Hainault. Med 20-minutnim napadom je Monzo ranil še pet ljudi. Tožilci so povedali, da je Monzo pred napadom odrl in razkosal svojo mačko, nato pa pod vplivom konoplje poskušal »ubiti čim več ljudi«, poroča Sky News.

Trdil je, da se napada ne spominja

Monzo, ki ima dvojno špansko in brazilsko državljanstvo, je priznal dve obtožbi ob posedovanju nevarnega orožja – dveh mečev, za katera je trdil, da ju je kupil zgolj za razstavne namene. Trdil je, da se napada ne spominja, zanikal je umor Daniela in zanikal obtožbe o štirih poskusih umora, hudi telesni poškodbi, vlomu s hudimi posledicami in posedovanju noža.

Trdil, da ima več osebnosti

Za Monza pravijo, da je »nadarjen mojster borilnih veščin«, poroti pa so pokazali posnetek na katerem je odprl škatlo s samurajskim mečem in ga med izvajanjem različnih gibov pred kamero označil za »prekleto seksi«.

Monzo je policiji povedal, da ima »več osebnosti«, vključno z osebnostjo »poklicnega morilca«, in celoten incident primerjal s filmi Igre lakote.

Med pričanjem je jokal in dejal, da ni imel namena nikogar prizadeti, ter trdil, da se ničesar, kar se je zgodilo, ne spominja. Tožilci so trdili, da je verjetno trpel za psihotično motnjo s »simptomomi, podobnimi shizofreniji«, vključno z blodnjami, da sta on in njegova družina v smrtni nevarnosti.