Najprej novačil vernike, zatem ubijal

V eni od cerkva v mestu Algeciras na jugu Španije, to je nedaleč od Gibraltarja, je v sredo moški z mačeto napadel cerkovnika in ga hladnokrvno ubil, so poročale tuje tiskovne agencije ter se sklicevale na navedbe policije. V napadu v skupno dveh cerkvah je bilo po navedbah španske televizije RTVE ranjenih še več drugih. Policija je medtem že prijela osumljenca.

Motiv za ta napad za zdaj še ni znan, policija pa vendarle ne izključuje možnosti terorističnega ozadja, je poročal RTVE.

Truplo cerkovnika je bilo po poročanju najdeno na javnem prostoru pred cerkvijo. Osumljenec naj bi bil 25-letni Maročan. Po navedbah očividcev je najprej vdrl v cerkev San Isidro in ob tem kričal in ponavljal, »za Alaha, za Alaha!« Zbrane je pozival, naj prevzamejo islamsko vero. Potem je duhovnika najprej ranil z mačeto, zatem pa stekel 300 metrov proč, in sicer v bližnjo cerkev La Palma, ter tudi tam grozil vernikom.

Policisti so osumljenca hitro prijeli. FOTO: Reuters

Diego Valencia, ki je očitno slutil, je pobegnil iz cerkve, na njegovo nesrečo pa mu je storilec sledil in še enkrat, tokrat usodno, zamahnil z mačeto.

Kmalu je napadalca, kot rečeno, aretirala policija, kakšnih podrobnosti o njem pa ni objavila. Šele medijem je pozneje uspelo izbrskati, da gre za 25-letnega maroškega državljana. Med ranjenimi so po navedbah španske televizije RTVE duhovnik, ta je v kritičnem stanju, in še trije ljudje.

Vodja regionalnih oblasti Juanma Moreno je obsodil dejanje, a obenem pozval k preudarnosti, vse dokler ne bodo »preiskana vsa dejstva«. Poudaril je, da »nestrpnost ne bo nikoli imela mesta v naši družbi«. Župan Algecirasa José Ignacio Landaluce je izrazil pretresenost zaradi napada in razglasil dan žalovanja v mestu, španski premier Pedro Sánchez pa je žrtvam »groznega napada« izrazil sožalje.