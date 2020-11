Najprej je udarila korona, potem potres, zdaj pa še ogenj!

Danes ponoči je zagorela OŠ Mate Lovraka v hrvaškem kraju Klake blizu slovenske meje. Na požarišče je s 13 vozili odbrzelo 35 gasilcev, ki so se malo po 4. uri spopadli z ognjenimi zublji.»Strašno. Leto 2020 je res katastrofa,« je napisal eden od stanovalcev iz Klak. Mnogi, ki so v svojih mladih letih obiskovali to osnovno šolo, so se oglasili, največkrat pa starši otrok, ki so zdaj ostali še brez šole. »Ubogi otroci. Najprej covid, potem maske, zdaj pa še tole. Katastrofa,« piše eden od komentatorjev.Gasilci so najprej prejeli obvestilo, da gorijo smeti pri šoli, v resnici pa je zagorelo v prvem nadstropju, od tam pa se je ogenj razširil pod kovinsko konstrukcijo ostrešja. To je pomenilo, da so morali hkrati odpirati streho in gasiti.»Vonj po dimu se je zavlekel v sobo. Boljše, da tole leto čim prej mine, ni, česar nismo doživeli,« pa je napisala neka komentatorka.