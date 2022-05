Naježila se vam bo koža: hiša na Googlu zamegljena: razlog pa srhljiv (FOTO)

V na prvi pogled običajni ulici v Clevelandu v Ohiu v ZDA, na aveniji Seymour 2208, je hiša s temno zgodovino in je na Google zemljevidih ​​zakrita.

Če pogledate hišo s ptičje perspektive slike na Google zemljevidih, lahko vidite le sivo streho, ki je zamegljena. Ta hiša je nekoč pripadala Arielu Castru, ki je ugrabil tri ženske in jih skoraj desetletje držal ujete. Castro je bil posiljevalec in se je nad ženskami surovo izživljal, dokler ena ujetih žensk ni pobegnila k sosedu in poklicala policije.

Njegove žrtve so bile Amanda Berry, Gina DeJesus in Michelle Knigh.

Castro je bil aretiran in priznal krivdo. Na sojenju se je zagovarjal, da ni bil nasilen in da je deloval impulzivno, kot žrtev spolne odvisnosti.

Leta 2013 so ga našli obešenega v zaporniški celici. 52-letni Castro je bil sicer obsojen na dosmrtno zaporno kazen in še 1000 let zapora zaradi posilstva, ugrabitve in drugih kaznivih dejanj.