Najeli so jo, da bo varuška, ko je prišla, pa so jo prisilili v prostitucijo

V Aleksincu so policisti prijeli domačine, ženski E. T. (24) in D. B. (24) in moška Z. B. (24) in O. M. (32), saj so ponujali spolne storitve 20-letnice. Srbski Kurir poroča, da so jo namamili z obljubo, da bo pazila njihove otroke. A že ob prihodu so ji odvzeli dokumente, sledila pa je prisila v prostitucijo. Stranke sta vodila moška, nenehno pa sta jo spremljala, da ne bi pobegnila. Po več mesecih spolnega suženjstva so jo prodali moškemu v Smederevski Palanki.

Policija je prijela četverico, ki jim očitajo trgovino z ljudmi. Vsi so zdaj pridržani.