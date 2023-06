Najbolj smrtonosna železniška nesreča v tem stoletju (VIDEO)

V Indiji so po hudi železniški nesreči na vzhodu države danes popoldne končali reševanje ujetih v razbitinah vlakov. V trčenju dveh potniških in enega tovornega vlaka je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 261 ljudi, več kot tisoč pa jih je bilo poškodovanih.

»Vsa trupla in poškodovane potnike smo umaknili s kraja nesreče,« je popoldne sporočil koordinator reševalne akcije.

Na prizorišče nesreče so po besedah glavnega državnega sekretarja Pradeepa Jene poslali več kot 200 reševalnih vozil ter več sto zdravnikov, medicinskih sester in reševalcev. Rešili so vse ujete in ranjene potnike, a še ni jasno, kako hude so poškodbe tistih, ki so jih odpeljali v bolnišnice.

Poveljnik gasilske službe v Odishi je pred tem sporočil, da je umrlo 288 ljudi. Po najnovejših podatkih jih je umrlo 27 manj.

Najbolj smrtonosna železnišja nesreča v tem stoletju

Petkovo trčenje treh vlakov blizu mesta Balasore v zvezni državi Odisha, po katerem je iztirilo več vagonov, velja za najbolj smrtonosno železniško nesrečo v Indiji v tem stoletju.

Izvršni direktor indijskih železnic Amitabh Sharma je pojasnil, da se je iztirilo deset do 12 vagonov potniškega vlaka. Nekaj razbitin je padlo na drugo progo, vanje pa je trčil drugi potniški vlak, pri čemer so se iztirili trije vagoni tega vlaka. Po poročanju medijev je nekaj potniških vagonov, ki so se iztirili, trčilo v tovorni vlak.

Vzrok za nesrečo še ni znan.