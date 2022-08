Nagnusen prizor: v kupljenih kovčkih posmrtni ostanki

Nič hudega sluteči so odkupili vsebino zapuščenega skladiščnega prostora, med pospravljanjem pa naleteli na nagnusen prizor. V starih kovčkih so namreč odkrili človeške posmrtne ostanke!

Zgodba iz Manurewe, predmestja Aucklanda, odmeva po vsej Novi Zelandiji, družina, lastnica krvave prtljage, pa je zaradi medijske pozornosti zapustila mesto in svojo posest prepustila policiji, ki že preiskuje nenavaden primer.

Kdo je bil prejšnji lastnik navlake, ni znano, novi lastniki so si jo pridobili prek spletne dražbe in jo v nekaj dneh prevzeli pri posredniku ter naložili na prikolico; po večini je šlo za odsluženo otroško opremo in igrače ter nekaj notranje opreme.

Toda kmalu zatem so se po dovozu začele širiti neprijetne vonjave, dokler se novi lastniki le niso odločili pregledati pridobljene vsebine. Posmrtne ostanke so odkrili med odpiranjem prtljage sredi dvorišča, policija pa je pridrvela v nekaj minutah in prevzela najdbo; da se na prikolici skriva nekaj nagnusnega, so sosedje zavonjali že takoj, a so bili prepričani, da je zaradi zanemarjenega stanja v kateri od škatel ali torb poginula žival.

Šokirana družina za zdaj ni osumljena.

A kot se je izkazalo, je šlo za človeške posmrtne ostanke, in kot kaže, celo več trupel! Novi lastniki za zdaj niso med osumljenci, najdbo so prevzele pristojne službe, ki bodo odkrile vzrok smrti in identiteto žrtev. Policija si prav tako prizadeva izslediti prejšnje lastnike kovčkov.

Avkcijska hiša je sicer prek spleta prodajala vsebino zaseženega skladišča, katerega najemniki so po obdobju neplačevanja stroškov izginili, javnost pa zdaj trepeta pred serijskim morilcem.