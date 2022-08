Nagnusen primer: v kovčku sta bila mrtva otroka

Na Novi Zelandiji nadaljujejo preiskavo nenavadnega in nagnusnega primera, ki je pretresel predmestje Aucklanda in povsem šokiral družino, ki je na dražbi nič hudega sluteč kupila vsebino zapuščenega skladiščnega prostora.

V starih kovčkih, iz katerih je zaudarjalo po vsej soseski, so namreč odkrili človeške posmrtne ostanke, patologi pa so zdaj ugotovili, da sta bila žrtvi nasilnega dejanja dva otroka. V času smrti naj bi bila stara od pet do deset let, vzroka njunega okrutnega konca in identitete pa še niso odkrili, so še pojasnili pristojni. Dodali so le, da so bili kovčki tesno zaprti v skladišču verjetno tri ali štiri leta, preiskava pa da je izjemno zapletena in zahtevna. Kdo je bil prejšnji najemnik skladišča, ni jasno, preiskovalci pa so prepričani, da so na Novi Zelandiji zagotovo sorodniki žrtev, ki jih bodo poskusili izslediti.

Do morilcev ali svojcev umorjenih se bodo poskusili prebiti tudi prek številnih osebnih predmetov iz skladišča. V preiskavo so vključeni tudi Interpol in druge mednarodne agencije, so še dodali in potrdili, da družina, ki je kupila vsebino skladišča, ni osumljena. Vsekakor pa je zaradi odkritja okrutnega zločina šokirana, zato so jim nemudoma zagotovili psihološko podporo.

Kot smo že poročali, je družina iz Manurewe pred časom prek spletne dražbe postala lastnica vsebine skladiščnega prostora, katerega prejšnji najemniki so ga na vrat na nos zapustili, po letih neplačevanja stroškov pa so jim prostor zapečatili in zaplenili vse premoženje, shranjeno v njem. Družina je navlako naložila na prikolico, s katere so se takoj začele širiti neprijetne vonjave; prepričani, da se med otroško opremo in prtljago skriva kadaver kakšne živali, so začeli odpirati kovčke, ko so naleteli na strašljivo odkritje.