Nadzorni posnetki kažejo, kako je umrla 16-letnica (VIDEO)

Sporočilo na tleh. FOTO: Gaelen Morse, Reuters

Američane razburja zdaj še smrt 16-letne, ki je v torek umrla pod streli policista. Policist je na temnopolto najstnico streljal, ker je nožem napadla neko dekle. Družina ubite trdi, da to ne drži in da je prav ona na pomoč poklicala policiste, ker ji je menda skupina starejših najstnikov grozila z napadom.Zaradi vznemirjene javnosti so policisti v Columbusu že objavili posnetke dogajanja iz različnih zornih kotov. Iz njih je mogoče razbrati, da so policisti ob prihodu na kraj dogajanja naleteli na pravi kaos. Policist je vprašal, kaj se dogaja, v tistem trenutku pa se je začela drama. Ma'khia je imela v roki kuhinjski nož, policist pa je zavpil: »Hej, na tla, na tla, na tla!« Ker se ta za klice ni zmenila in je krenila z nožem na dekle, s katero se je sprla, jo je policistustrelil. Napadalki so nudili pomoč, jo odpeljali v bolnišnico, a je kasneje umrla.