Na usodnem letu tudi odvetnica, ki je tisti dan praznovala rojstni dan (FOTO)

Preiskovalci so našli črni skrinjici vojaškega helikopterja, ki je bil v sredo udeležen v trčenju s potniškim letalom nad ameriško prestolnico Washington, v katerem je umrlo 67 ljudi, je v petek novinarjem povedal član Nacionalnega odbora za varnost v prometu Todd Inman. Črni skrinjici potniškega letala so našli že v četrtek. Medtem so iz reke Potomac tudi že potegnili trupla tragično preminulih potnikov.

Med njimi je bila komaj 26-letna Asra Hussain Raza, zaposlena je bila v upravi ene od ameriških bolnišnic, ko je letalo strmoglavilo, pa se je vračala s službene poti. Njen mož je za lokalne medije povedal, da je bila Asra izredno predana svojemu delu, službene obveznosti je opravljala do samega konca, možu se je namreč javila z letala in sporočila, da mora pred pristankom še nekaj postoriti.

Ostanke letala in helikopterja so že potegnili iz reke Potomac. FOTO: U.s. Coast Guard Via Reuters

Skupaj z njo je na nesrečnem letu umrla tudi profesorica Kiah Duggins, odvetnica za državljanske pravice, ki je v Washington D. C. potovala, da bi začela poučevati na priznani univerzi Howard. Usoda je hotela, da je na letalo sedla tudi odvetnica Elizabeth Keys. Ravno na dan nesreče je Keysova praznovala rojstni dan, njeni bližnji pa se tolažijo, da v trenutku, ko je zapustila ta svet, vsaj ni bila sama. Potovala je skupaj s prijateljico in skupaj sta tudi umrli.

Poklonili so se mladim umetnostnim drsalcem, ki so veliko prekmalu izgubili življenje. FOTO: Joseph Prezioso/Afp

Med potniki je bilo tudi veliko umetnostnih drsalcev, mlajših in starejših. Spencer Lane se je skupaj z mamo vračal z drsalnega kampa, ki sta ga vodila Jevgenija Šiškova in Vadim Naumov, nekdanja svetovna prvaka v umetnostnem drsanju. Tudi ona dva sta v strmoglavljenju izgubila življenje.

Svojci žrtev, pa tudi drugi, ki nikogar na letalu niso poznali, a so jim tragične zgodbe segle do srca, sicer že od sredinega večera v ameriški prestolnici ter v krajih, kjer so bili doma pokojni, prižigajo sveče, v reki Potomac prinašajo cvetje, sporočila in plišaste igrače ter se tako in drugače spominjajo vseh 67, ki se jim je veliko prekmalu iztekel čas.