Na Trgu sv. Marka ustreljen policist, našli truplo napadalca

Kot poročajo novinarji televizije N1, so včeraj na Markovem trgu ustrelili policista in ga ranili. Neki mimoidoči jim je dejal, da je bil policist ustreljen ob 20.05. Ponj je prišlo reševalno vozilo



»Državljanom lahko povemo, da je Hrvaška varna država,« pa je dejal Tomislav Medved, minister za obrambo, in novinarje pozval, naj počakajo, da storilca ujamejo in da se izvede preiskava, o kateri bodo državljani obveščeni. Minister je bil zaradi incidenta vidno šokiran.



Nekaj ur kasneje so hrvaški policisti sporočili, da so našli osebo, ki naj bi ustrezala opisu storilca. Storila je samomor. Več informacij sledi ...