V trgovini med bananami našli več kot 18 kilogramov kokaina

Osrednje hrvaško pristanišče za tihotapljenje kokaina na Hrvaško in EU?

Hrvaški policisti so med bananami v trgovini ene od velikih trgovskih verig v Pločah našli 18,2 kilograma kokaina, je danes potrdila policija. V pristanišču v Pločah so policisti pred nekaj meseci prav tako med bananami našli več kot pol tone kokaina, ki je prispel z ladjo iz Ekvadorja.Hrvaški mediji poročajo, da so več kot 18 kilogramov kokaina našli v Lidlovi trgovini v Pločah, in sicer v 16 zavojih.Hrvaška policija je od začetka leta v južni Dalmaciji v več primerih zasegla skoraj 800 kilogramov kokaina ter prijela osem osumljenih trgovine s prepovedanimi drogami. Največja zaplemba je bila 30. marca, ko so s policijskimi psi našli skoraj 575 kilograma kokaina v enem od zabojnikov s sadjem. Kokain je prispel na Hrvaško v zabojniku z bananami iz Ekvadorja. Vrednost mamil na črnem trgu bi dosegla približno 65 milijonov evrov. Kriminalistična preiskava o tej največji letošnji zaplembi mamil na Hrvaškem še poteka.Konec prejšnjega tedna je tožilstvo v Splitu vložilo obtožnico proti trem hrvaškim državljanom, ki so osumljeni tihotapljenja 56 kilogramov kokaina iz Ekvadorja v Ploče. Trojico so prijeli v začetku marca letos, medtem ko so iz zabojnika z bananami v skladišču v Opuzenu pri Pločah prelagali kokain. Hrvaški mediji ugibajo, da so Ploče postale osrednje hrvaško pristanišče za tihotapljenje kokaina na Hrvaško in v Evropsko unijo.