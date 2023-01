Na trajektu z Brača rodila mrtvega otroka, pomagal ji je mož

Hrvaški mediji poročajo o žalostni zgodbi z Brača, ko je nosečnica po večurnem čakanju na nujni prevoz do Splita izgubila plod, nato pa je mrtvega otroka rodila na trajektu.

V torek ob 8. uri zjutraj se je zaradi krvavitve iz nožnice javila nujni pomoči v mestu Supetar na Braču. Ker sta bila oba gliserja nujne pomoči pokvarjena, je ženska tri ure čakala na helikopter, da bi jo pripeljal v splitsko bolnišnico. Vmes se je njen mož na pot odpravil s trajektom in v Split prišel pred njo. Kot piše Index.hr, zdravnikom ploda ni uspelo rešiti, žensko so le poslali domov z zdravili za povzročanje splava.

Ponoči je trpela hude bolečine, zato se je naslednji dan s trajektom odpravila proti Splitu. Med plovbo je mrtvega otroka rodila v avtomobilu na trajektu, pomagal pa ji je mož, piše Index.

Ali bi plod rešili, če bi nosečnica prej prišla do Splita, se ne ve. Vsekakor pa vsi opozarjajo na nečloveški odnos v bolnišnici in na nerazumno dejstvo, da sta bila oba gliserja nujne medicinske pomoči na otoku Brač v okvari.

Županja Supetarja na Braču Ivana Marković je opozorila, da se prebivalci hrvaških otokov spopadajo s kroničnimi težavami pri zagotavljanju nujnega medicinskega prevoza.

Markovićeva je na Facebooku pojasnila, da se je za objavo odločila zaradi »ogorčenja, občutka poraza in stanja šoka zaradi dejstva, da se kaj takšnega lahko zgodi v letu 2023 v drugem največjem mestu na Hrvaškem in na enem najbolj razvitih in naseljenih otokov«. Dodala je, da je Brač od kopnega oddaljen le 16 kilometrov.

Županja je poudarila, da bi morali vzpostaviti nujno helikoptersko medicinsko službo, ne pa da so otočani prepuščeni gliserjem, ki »včasih delajo, včasih pa ne«.