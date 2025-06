Na temnem spletu zaprli eno največjih spletnih platform za trgovanje z drogami

Evropski varnostni organi so sporočili, da so prejšnji teden v okviru mednarodne operacije zaprli eno največjih spletnih platform za trgovanje z drogami, ki je delovala na t.i. temnem spletu. V sodelovanju s špansko policijo so v Barceloni prijeli tudi glavnega osumljenca, ki naj bi upravljal platformo.

Po navedbah nemških tožilcev, ki so sodelovali v preiskavi, je bila Archetyp Market ena največjih in najdlje delujočih nezakonitih spletnih tržnic za trgovanje z drogami na temnem spletu, ki je imela več kot 600.000 uporabnikov in skupni obseg transakcij v višini najmanj 250 milijonov evrov.

Platforma, ki je bila aktivna več kot pet let, je ponujala droge, od konoplje do heroina in kokaina, plačilo pa je bilo izvedeno izključno v kriptovalutah.

Ponujala tudi fentanil in druge sintetične opioide

Bila je tudi ena redkih platform, ki je ponujala fentanil in druge sintetične opioide, so sporočili predstavniki evropskih uradov Europol in Eurojust, ki sta koordinirala preiskavo, v katerih je sodelovalo skupaj šest držav.

Španska policija je v sodelovanju z nemškimi organi v sredo na njegovem domu v Barceloni aretirala 30-letnega Nemca, ki naj bi upravljal spletno platformo in ga sumijo nezakonite trgovine z drogami. Na Švedskem so v zvezi s preiskavo aretirali še sedem osumljencev.

Preiskovalci so zasegli tudi premoženje v vrednosti približno 7,8 milijona evrov, pa tudi računalnike in telefone.