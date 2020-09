Na sprehod po krilu letala

Grozi ji huda globa.

Le kaj ji je bilo, da je odprla zasilni izhod in zakorakala na krilo letala, se za glavo drži letališka policija, olajšana, da se dogodek ni končal s poškodbo ali celo tragično.Zgodba prihaja iz Ukrajine, točno iz Kijeva, kjer je očitno zmedena potnica z otrokoma pristala po oddihu v Antalyi v Turčiji. Letalo družbe Ukraine International Airlines se je vrnilo domov brez zamud, po predvidenem urniku in z nadvse mirnim poletom, razlogov za vznemirjenje potnikov ni bilo. A vendarle je neki ženski prekipelo. Takoj po pristanku, ko je letalo že zapeljalo do vrat 11 terminala D, je potnica naglo v stala s svojega sedeža in med vpitjem, češ da ji je neznansko vroče in da nujno potrebuje svež zrak, odprla zasilni izhod nad krilom in zakorakala na prosto! Njena otroka, ki sta jo panična opazovala skozi okno, sta začela vpiti in klicati na pomoč, da se dogaja nekaj nenavadnega, pa so opozarjali že drugi potniki, zgroženi nad ravnanjem potnice.Ta, presenetljivo, ni bila pod vplivom alkohola ali mamil, ne uživa nobenih zdravil in je, po zdravniškem pregledu, ki je sledil, povsem zdrava. Kakšna globa se ji obeta zaradi hude kršitve letalskih varnostnih pravil in vedenja na krovu, še ni znano, do nadaljnjega pa ne sme več leteti z ukrajinsko letalsko družbo.