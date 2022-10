Na smetišču našli zadušeno novorojenčico

V Lukavcu v BiH so našli mrtvo dojenčico, piše Klix. Truplo so našli domačini, o čemer so nemudoma obvestili policijo.

Policija je ugotovila, da gre za deklico, staro tri do pet dni, so sporočili iz kantonalnega tožilstva v Tuzli. »Obdukcija je končana, izvid in mnenje izvedenca pa bodo predali tožilstvu. Najverjetneje gre za zadušitev. Druge okoliščine se še ugotavljajo,« je povedal tiskovni predstavnik tožilstva Admir Arnautović.