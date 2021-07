Na Sardiniji deževal kokain

Majhno lahko letalo je skoraj neopazno rezalo zrak nad Sardinijo, ko je v mestu Baratili San Pietro z okoli 1200 dušami le nalahno zmanjšalo hitrost in iz svojega trebuha izpustilo kovček. Ljudje, ki so tistega dne pred štirimi meseci brzeli naokrog po tem delu otoka, nenavadnega tovora, ki je padal z neba, sploh niso opazili. In morda bi tako ostalo vse do danes, če pilot ne bi zgrešil tarče.



Šlo je namreč za dobro premišljeno akcijo kriminalne združbe, ki je na zemlji čakala dragoceno pošiljko z neba. V kovčku je bila namreč pošiljka kokaina, ki so jo na tleh lovili preprodajalci mamil. A kaj ko je namesto na točki, kjer so, moleč roke v zrak, tičali zlikovci, kovček s truščem in hruščem pristal na strehi bližnjega doma in vmes razbil še sončni kolektor. Osupli lastniki so najprej pomislili, da se jim bo hiša sesula na glavo, potem pa so le poklicali policijo, ta pa je obnemela nad odkritjem. Našli so črn kovček, poln čistega kokaina. Osem kilogramov in pol so ga natehtali, kar bi tolpi navrglo več kot devet milijonov evrov.



»Na Sardiniji dežuje kokain,« je o incidentu poročal italijanski tisk in ga primerjal s taktiko, ki jo uporabljajo preprodajalci mamil v Južni Ameriki. Policija je takoj pljunila v roke in začel se je neusmiljen lov za mamilarji. Po štirih mesecih je akcija, ki so jo poimenovali Fly Down (Leteti dol), obrodila sadove in policija je zdaj prijela pilota letala. V preiskavi so ugotovili, da je letalo vzdignil v zrak na majhnem letališču v Rimu, od tam pa ga krmilil proti Sardiniji. Na zahodu otoka je izginilo z radarja, saj se je pilot spustil izredno nizko. »Analiza GPS, ki je na letalu, je potrdila, da je v 20 minutah opravilo več krogov na območju nad krajem, kjer je bil odkrit kovček,« je sporočila policija.



Letalo in pilota so identificirali tudi s pomočjo nadzornih kamer in izjav letališkega osebja na letališču, kjer je pristalo po dogodku. Francesca Rizza, 28-letnika iz Rima, ki je delal kot pilot madžarskega podjetja, so že pospravili na hladno, manj uspešni pa so pri iskanju sledi za trgovci z drogo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: