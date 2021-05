Na rojstnodnevni zabavi 7 mrtvih

10 jih je v strelskem napadu umrlo marca.

Rojstnodnevna zabava se je malo čez polnoč po lokalnem času končala s prelivanjem krvi: strelec je iz neznanega razloga pokončal šest udeležencev, nazadnje je orožje uperil tudi proti sebi in sprožil.Napadalec naj bi bil partner od ene od žrtev, masaker pa se je zgodil v mestu Coloradu Springs v ameriški zvezni državi Kolorado, kjer še vedno žalujejo za žrtvami napada konec marca v samopostrežni trgovini v Boulderju, ko je krvnik pokončal deset ljudi. Tokrat pa je neznanec udaril v naselju z mobilnimi hišami, kjer je potekala rojstnodnevna zabava. Skupno število udeležencev ni znano, policija pa je pozneje potrdila, da so bili med navzočimi številni otroci, a k sreči med smrtnimi žrtvami ni najmlajših, niti ranjen ni nihče izmed njih. A mnogi od njih so v napadu izgubili starše in so trenutno v varstvu sorodnikov, so potrdili pristojni, ki so vsem preživelim zagotovili psihološko pomoč, pretreseni pa so tudi reševalci in možje postave, ki so prvi prihiteli na pomoč.Policisti so po prihodu na kraj tragedije v Coloradu Springsu, ki šteje 465.000 prebivalcev, naleteli na šest trupel in enega ranjenca, a je tudi ta pozneje v bolnišnici umrl, še poročajo ameriški mediji. Motiv pokola še ni znan. Kot poročajo ameriški mediji, sta rojstni dan praznovala brat in sestra; ta je zabavo z možem in štirimi otroki zapustila še pred polnočjo, saj je dan pozneje morala zgodaj v službo, medijem pojasnjuje mož. Do takrat je vse potekalo umirjeno, razširjena družina se je zbrala ob torti in pinati ter po sporedu gledala boksarski dvoboj.