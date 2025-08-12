Na rojstnodnevnem oddihu jedel piščanca, čez nekaj tednov umrl: »Nemogoče je opisati trpljenje zadnjih mesecev ...«

Leslie Green (70) je na težko pričakovanem oddihu s svojo družino doživel najhujše. Po poročanju Mirrorja je med bivanjem v luksuznem letovišču na Kanarskih otokih zaužil »napol pečenega« piščanca in zbolel za salmonelo. Po štirih tednih hude borbe v bolnišnici je umrl zaradi odpovedi več organov, je sklenila preiskava mrliškega oglednika.

Rojstni dan, ki se je končal tragično

Leslie in njegovi najbližji so oktobra 2024 odpotovali na Fuerteventuro, da bi proslavili njegov okrogli rojstni dan. Družina je za dvotedenske počitnice v 4-zvezdičnem hotelu odštela približno 2.600 evrov. Veselje so v drugi polovici dopusta zamenjale skrbi, ko je nenadoma zbolel.

Moškega so hitro prepeljali v tamkajšnjo bolnišnico, kjer so si zapleti sledili kot po tekočem traku. Prišlo je do sepse in odpovedi ledvic, nato so sledile še druge težave. Kljub zdravljenju je po štirih tednih umrl zaradi odpovedi več organov. Preiskava je ugotovila, da je nesrečnež zbolel zaradi zastrupitve s hrano – po zaužitju toplotno slabo obdelanega piščanca na počitnicah. Mrliški oglednik je kot uradni vzrok smrti zapisal odpoved več organov zaradi sepse, ki jo je povzročila salmonela.

Zbolela tudi soproga

Lesliejeva žena Julie, s katero sta bila skupaj 38 let, je prav tako hudo zbolela. Poudarila je, da sta ves čas jedla izključno v hotelskem bifeju: »Skoraj nemogoče je opisati trpljenje zadnjih mesecev, ne vem, kako se sprijazniti z Lesliejevo smrtjo,« je za Mirror dejala Julie. »Bil je ljubeč in skrben mož ter oče. Moj najboljši prijatelj. Življenje brez njega ne bo nikoli več enako. Še vedno ne morem dojeti, da sva šla na dopust, domov pa se je vrnila le eden od naju.« Dodala je, da je bil Leslie »glava naše družine, na katerega so se vsi zanašali« in da je po njegovi smrti v družini nastala »zevajoča praznina, ki je ni mogoče zapolniti«. Ob tem poziva vse, ki v hotelih opazijo težave s hrano, naj vztrajajo pri svojih pravicah in ukrepajo, da se podobne tragedije ne bi ponovile.