Na rojstnem dnevu hčerke je mladoletnico najprej zadrogiral, potem otipaval

Županijsko sodišče v Splitu je odredilo preiskovalni pripor za Nemca (50), ki je obtožen omamljenja mladoletnice in nečistovanja z njo na rojstnem dnevu svoje hčerke. Mladoletni deklici (17) je dajal kokain in se je dotikal intimnih delov, ta pa je naslednji dan vse skupaj prijavila policiji, poroča mondo.rs.

Policisti so mu odvzeli prostost in ga predali pripornemu nadzorniku. Prislužil si je kazensko ovadbo zaradi nečednih dejanj in omogočanja uživanja mamil.

