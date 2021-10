Na prostosti spet moril: samohranilko je pokončal z izvijačem

Tokrat se ne bo izmazal, vztrajala bom, dokler mu ne prisodijo električnega stola, je besna mati zadnje žrtve Erica Piersona. Morilca so lani izpustili iz zapora po 27 letih, a si je po letu dni našel novo žrtev. Z izvijačem je vzel življenje mladi mamici samohranilki, poročajo ameriški mediji.

Leto dni je živel mirno v Fort Lauderdalu, potem pa znova udaril. FOTO: Donford1/Getty Images

Erica Verdecia je bila pravzaprav že njegova tretja žrtev. Pierson je prvi zločin zagrešil leta 1985, ko je vdrl v dom neznane ženske in ji prerezal vrat. Obsodili so ga na osemnajst let zapora, a so ga pogojno izpustili že po štirih letih. A 1993. je znova udaril: zadavil je komaj 17-letno Kristino Whitaker, sodišče pa je bilo takrat manj prizanesljivo, saj so ga obsodili na štirideset let.

Kljub temu so mu že po 27 letih omogočili, da je pogojno zakorakal na prostost: najprej je bilo videti, da bo Pierson tokrat le zakorakal na prava pota, saj si je našel službo in celo partnerico, o svojem življenju je redno poročal pristojnim in sploh na videz živel zgledno. Toda zver v njem se je znova prebudila konec septembra, ko je v kavarni v floridskem Fort Lauderdalu ogovoril 33-letno Erico Verdecia in jo zvabil v svoj avtomobil, pozneje pa jo je napadel z izvijačem in jo štirikrat zabodel. Njeno truplo je odvrgel v jarek blizu svojega doma.

Mati zadnje žrtve zahteva smrtno kazen.

Carmen Verdecia je kmalu prijavila hčerkino izginotje, Ericine znanke pa so ji povedale, da so jo opazile v kavarni z moškim, ki se je predstavil kot Eric Pierson. Internetna poizvedba je pokazala, da je 33-letnica očitno nasedla dvakratnemu morilcu, zato je Carmen o tem nemudoma obvestila policijo, ki je začela mater šestletne deklice intenzivno iskati in je seveda potrkala tudi na Piersonova vrata. V njegovem vozilu so našli sledove krvi, tri tedne pozneje pa še truplo njegove zadnje žrtve. Pierson, ki je znova za zapahi, je umor tudi priznal.