Na pot odšla z zaročencem: on se je vrnil, njo zdaj našli mrtvo (VIDEO)

Brian Laundrie(23), ki je bil zaročen z Gabby Petito(22) in z njo živel North Portu na zahodni obali Floride v ZDA, noče govoriti s policijskimi preiskovalci. Gabby namreč nihče ni videl od začetka meseca, ko se je Brian brez nje vrnil domov z večmesečnega izleta, poročajo ameriški mediji.



Junija sta se zaročenca odpravila z belim kombijem na potovanje po nacionalnih parkih in svojo pot sta dokumentirala z objavami na družabnih omrežjih.







Zadnjo fotografijo je tako Gabby objavila 25 avgusta, zdaj pa so nacionalnem parku Grand Teton v Wyomingu našli truplo, ki bi lahko bilo njeno. Sicer uradne identifikacije še niso opravili, a FBI je prepričan, da gre za nesrečno Gabby.

Prepirala in tepla sta se

Gabby in Brian sta bila dve leti in pol in sta se lani zaročila. A v njuni zvezi naj ne bi bilo vse rožnato. Tako naj bi se po policijskih podatkih veliko prepirala in celo tepla. Ko je policija obravnavala njun prepir 12. avgusta, ga je označila za posledico živčnega zloma in ne kot nasilje med partnerjeva. Vseeno so od njiju zahtevali, da sta eno noč narazen, kar sta Gabby in Brian tudi upoštevala.





Komentarji: