Na posebej predrzen in nedostojen način sta to delala v rdečem BMW-ju na javnem kraju

V soboto okoli 22. ure je postaja prometne policije Zagreb prejela prijavo, da občani »divjajo« z vozili na parkirišču.

Na kraju dogodka so policisti dobili 32-letnika in 25-letnika v rdečem osebnem vozilu BMW. Zaradi utemeljenega suma storitve prekrška zoper javni red in mir so oba prijeli, osebno vozilo pa začasno zasegli. Sodnik je kasneje odločil, da so jima vozilo trajno zasegli.

»Driftala« na posebej predrzen in nedostojen način

Z opravljeno kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da sta »driftala«, na vozilu pa so bile obrabljene pnevmatike. Zagrebški policisti so dodali še, da sta na posebej predrzen in nedostojen način na javnem kraju povzročala občutek tesnobe in strahu pri občanih v okoliških objektih in drugih udeležencih v prometu.