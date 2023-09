Na poroki v požaru umrlo 113 ljudi, žrtvi sta tudi ženin in nevesta

Več sto ljudi se je v torek pozno zvečer zbralo na poročnem slavju v kraju Al-Hamdanija v severnoiraški provinci Ninive, ko je na prizorišču izbruhnil požar, o čemer smo že poročali tukaj.

Umrlo je najmanj 100 ljudi, še 150 pa je ranjenih, so poročali iraški mediji. Namestnik guvernerja Ninive Hasan Al Alak je dejal, da so potrdili 113 smrtnih žrtev.

Tudi ženin in nevesta

Iraški Rdeči polmesec je medtem poročal celo o 450 žrtvah, pri čemer ni jasno, koliko je mrtvih in koliko ranjenih. Umrla sta tudi ženin in nevesta, najmanj 50 poškodovanih je popolnoma opečenih in v kritičnem stanju. Glavni vzrok smrti so bile opekline in zadušitev.

Eden od preživelih v bolnišnici FOTO: Abdullah Rashid, Reuters

Ognjeni zublji naj bi izbruhnili po prižigu ognjemeta, dodatno pa so ga podžgale vnetljive plošče na stenah in stropu prizorišča. »Ogenj je povzročil zrušenje delov dvorane zaradi zelo vnetljivih in poceni gradbenih materialov, plošče so se zrušile v nekaj minutah,« je povedal predstavnik iraškega urada za civilno zaščito. Nevarnost za ljudi je bila po navedbah civilne zaščite še večja zaradi sproščanja strupenih plinov pri gorenju plastičnih plošč, poleg tega objekt ni imel nameščenega požarnega alarma.

Ministrstvo za zdravje v Bagdadu je na območje poslalo tovornjake z medicinsko pomočjo in mobiliziralo ekipe v provinci za oskrbo ranjenih. Številni so se medtem zbrali pri bolnišnici, v kateri se zdravijo poškodovani, da bi darovali kri.

Zaradi neupoštevanja varnostnih standardov so požari v Iraku precej pogosti. Julija 2021 je v covidni enoti ene od bolnišnic umrlo več kot 60 ljudi, nekaj prej je v drugi covidni bolnišnici v eksploziji kisikovih rezervoarjev umrlo več kot 80 ljudi.