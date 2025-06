Na poročni zabavi ustrelili nevesto, ženin in 13-letni otrok hudo ranjena

V zgodnjih jutranjih urah v nedeljo je mirno vasico Goult blizu Avignona v Franciji pretresel tragičen dogodek: oboroženi napadalci so vdrli na poročno zabavo ter ustrelili 27-letno nevesto, poroča BBC. Ženin, star 25 let, in 13-letni otrok sta bila hudo ranjena. Zgodilo se je ob 4.30 po lokalnem času, ko sta mladoporočenca zapuščala dvorano, v kateri je potekala zabava.

Zamaskirani napadalci so streljali na par. V navzkrižnem ognju je umrl tudi eden izmed napadalcev. Preostali so po streljanju pobegnili peš, čeprav so na poroko prispeli z avtomobilom. Policija je takoj sprožila obsežno iskalno akcijo. Na prizorišču napada je bilo 28 ljudi. Poleg omenjenih je bila poškodovana še ena ženska.

Kot je povedal lokalni župan Didier Perello, je bila dvorana rezervirana že marca, poročil pa se je par, ki ni bil iz vasi. »Ogorčen sem,« je komentiral in dodal, da se takšne reči navadno dogajajo v mestih v bližini, ki pa jih ne bo imenoval.

Francoski mediji poročajo, da bi bil lahko napad povezan z obračunavanjem v zvezi z drogami, vendar uradne potrditve še ni. Preiskavo umora in poskusa umora vodi avignonska tožilka Florence Galtier.

Guillaume Molinas, 50-letni lastnik restavracije, je izrazil zaskrbljenost, da bo ta smrtonosni napad vrgel slabo luč na vas z okoli 1000 prebivalci. »Zadnji večji incident v vasi se je zgodil pred 125 leti,« je dejal Molinas za AFP, ne da bi podal dodatne podrobnosti.