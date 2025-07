Na plaži našli truplo deklice. Nihče je ne pogreša, nihče ne ve, od kod se je vzela

Grčijo pretresa nenavadna tragedija, ki ji lokalni preiskovalci že skoraj en teden poskušajo priti do dna, a za zdaj neuspešno. Minulo nedeljo je na plaži v mestu Palaio Faliro Egipčan našel truplo deklice, stara naj bi bila dve ali tri leta. Oblečena je bila v kopalke, kljub temu, da je bila zelo blizu vode, ni nosila rokavčkov, na truplu pa policisti niso našli znakov nasilja.

Nenavadno je predvsem to, da nihče na tem območju ni prijavil, da pogreša otroka, ki bi ustrezal njenemu opisu. Policisti so že izključili možnost, da bi deklica padla s katere od ladij, truplo pa bi morje nato naplavilo na obalo, prav tako ne verjamejo, da bi se utopila tudi njena starša in je zato ne bi prijavila kot pogrešano. Je pa mrliški oglednik v njenih pljučih našel tako mivko kot vodo, kar pomeni, da se je utopila v bližini plaže, na kateri so jo našli, zato policija njeno smrt trenutno obravnava kot uboj ali umor.

Čeprav deklice še vedno niso uspeli identificirati, pa se je pojavil posnetek nadzorne kamere, na kateri je videti žensko s tremi otroki, eden od njih je v vozičku in močno spominja na najdeno deklico, kako se sprehaja po plaži. Taisto žensko s tremi otroki je ujela še ena nadzorna kamera med sprehodom po bližnjem parku. Policisti zdaj poskušajo izslediti žensko s posnetkov, saj upajo, da jim bo pomagala razjasniti, kaj se je zgodilo z nesrečno deklico.