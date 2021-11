Na paradi sejal smrt, med žrtvami tudi otroci

Tradicionalna božična parada v mestu Waukesha v ameriški zvezni državi Wisconsin se je končala tragično: voznik športnega terenskega vozila je v nedeljo s polno hitrostjo prebil policijsko zaporo in zapeljal v množico obiskovalcev. Več kot 40 je bilo ranjenih, smrtnih žrtev pa je za zdaj šest.

Rdeči terenec je z veliko hitrostjo pripeljal po prizorišču in zadel množico. FOTO: City Of Waukesha/Reuters

Koliko je med njimi otrok, še ni znano, a po prvih poročilih naj bi voznik zapeljal naravnost v skupino deklic, ki so sodelovale v paradi, in v godbo na pihala. V bližnji bolnišnici naj bi sprejeli petnajst otrok, po drugih informacijah naj bi jih dvanajst, a oblasti še nimajo končnih podatkov o ranjenih ali obsegu poškodb, identitet smrtnih žrtev prav tako še niso razodeli.

Po prvih poročilih naj bi voznik terenskega vozila pobegnil s kraja tragedije, a se je pozneje izkazalo, da so ga kmalu prijeli, potem ko je eden od policistov ustrelil proti avtomobilu; ali je zadel voznika ali pnevmatiko, ni jasno, so pa pozneje potrdili, da so osumljenca, ki menda ni bil oborožen, pridržali in da je bil storilec eden sam.

Voznika so že prijeli.

Oblasti menda še niso izključile možnosti terorističnega dejanja, zavoljo preiskave pa drugih podrobnosti in morebitnega motiva ne želijo razkriti. Priče, med katerimi so mnogi kljub grozi s pametnimi telefoni posneli krvavo dogajanje, pa prizorišče opisujejo kot naravnost grozljivo. Mnogim, predvsem najmlajšim, so zaradi šoka ob pogledu na številne ranjence in trupla ponudili psihološko podporo, v Waukeshi, ki stoji 36 kilometrov od Milwaukeeja, pa so začasno zaprli šole.

Parado v Waukeshi prirejajo že 59 let, in sicer konec tedna pred zahvalnim dnem, ki ga Američani praznujejo zadnji četrtek v novembru.