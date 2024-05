Na Papui Novi Gvineji naravna katastrofa brez primere

Veliki zemeljski plaz, ki se je včeraj sredi noči sprožil na Papui Novi Gvineji, je z obličja zemlje izbrisal šest odročnih vasi. Plaz je po njegovih besedah prizadel najmanj šest vasi, potem ko se je z gore Mungalo odtrgala ogromna količina zemlje. Natančnega števila žrtev še nimajo, jih pa zagotovo ne bo malo, saj je plaz pod seboj pokopal več kot sto domov. Po nekaterih ocenah bi lahko bilo več kot 200 žrtev tragedije na goratem območju province Enga. Guverner Peter Ipatas je povedal, da gre za »naravno katastrofo brez primere«.

Tiskovni predstavnik Rdečega križa Papue Nove Gvineje je povedal, da je na prizorišče napotena ekipa za ukrepanje ob izrednih dogodkih, ki jo sestavljajo uradniki iz urada guvernerja province, policije, obrambnih sil in lokalnih nevladnih organizacij. Mednarodna humanitarna organizacija CARE pa, da »trenutno ocenjuje situacijo«.

Dostop do prizadetega območja bo zaradi uničenih cest močno otežen, poleg tega je od glavnega mesta države Port Moresbyja do prizadetih odročnih krajev več kot 600 kilometrov. Območje, kjer se je sprožil plaz, leži južno od ekvatorja. Tam pa so močna deževja pogosta. Marca je zaradi zemeljskega plazu v bližnji provinci umrlo najmanj 23 ljudi.