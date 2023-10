Na otoku Rab so se zrušile stopnice, poškodovani trije Slovenci (VIDEO)

Hrvaški mediji poročajo o nesreči na hrvaškem otoku Rab, v kateri so bili poškodovani trije Slovenci. Nesreča se je zgodila med strokovno ekskurzijo slovenskega društva za logoterapijo Logos.

Udeleženci ekskurzije so se želeli fotografirati pred hišo logoterapevtke Cvijete Pahljina, ko so se zrušile stopnice. Pri tem so se poškodovali trije Slovenci, ki so jih s helikopterjem odpeljali v reški klinični center. Mediji dodajajo, da niso v smrtni nevarnosti in da sta dva od poškodovanih ostala v bolnišnici.

Po zrušenju stopnišča so morali gasilci iz hiše evakuirati devet ljudi, ki so ostali ujeti v stavbi. Posnetke reševalne akcije so na družbenih omrežjih objavili gasilci Rab.