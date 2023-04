Na nastopu znanega pevca varnostniki s palicami pretepli obiskovalce, posredovali specialci (VIDEO)

V priljubljeni diskoteki na območju Hercegovine je prišlo do obračuna med varnostniki in gosti, nato pa je posredovala policija, poroča Avaz. Pevec Boban Rajović je tako nastopil v diskoteki No limit, celoten dogodek pa je posnela kamera.

Kot izhaja iz posnetka, so varnostniki s palicami pretepli goste, nato pa so v klub vstopili specialci, poroča jabuka.tv.

Po sporočilu ministrstva za notranje zadeve je bilo več ljudi poškodovanih, vzrok dogodka pa ni znan.