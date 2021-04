Na meji ujeli Slovenca, ki je tihotapil fosile

Na mejnem prehodu Stara Gradiška so imeli policisti v sredo kaj videti. Slovenski državljan je namreč čez mejo poskušal pritihotapiti 15 milijon let stare fosile, ki jih je zapakiral v škatle za čevlje. Če bi mu uspelo, bi jih menda lahko prodal za sto tisoč evrov.



Pomočnik načelnika PGP Stara Gradiška Filip Valentić je za dnevnik Nove TV razkril, kako so tihotapca razkrinkali. »Pri prehodu meje je bil izjemno nervozen in se je čudno obnašal. Odredili smo pregled vozila in prtljažnika. Nič ni bilo zakamuflirano, vse smo našli v kartonskih škatlah,« je povedal. Slovenec naj bi dejal, da je fosile kupil zase in da nima to nikakršne zveze s prodajo ali tihotapljenjem in da so brez rednosti. »Ker nismo strokovnjaki, smo poklicali vodstvo policije, oni so kontaktirali prirodoslovni muzej,« je po poročanju Indexa povedal Valentić.



Po poročanju Dnevnika naj bi bili fosili neprecenljive vrednosti, v Zagrebu pa bodo preverili, za kakšne fosile točno gre. Po prvih informacijah pa naj bi šlo za fosile z območja Bugojna v Bosni in Hercegovini. Šlo naj bi za zgornjo čeljust in dva kočnika živali iz roda praslonov. Kustos muzeja je povedal še, da je v znanstvenem smislu tak fosil neprecenljive vrednosti, v komercialnem smislu pa se muzeji s tem ne ukvarjajo.



Strokovnjaki so še razkrili, da bi lahko tihotapec, če bi mu uspelo priti čez mejo, prodal te fosile za približno sto tisoč evrov.



