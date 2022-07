Na Marmoladi našli posmrtne ostanke še zadnje žrtve

Reševalci so odkrili ostanke vseh 11 pogrešanih oseb v nesreči na gori Marmolada v italijanskih Dolomitih. Zadnja žrtev, ki so jo našli izpod plazu ledu in kamenja, je bila plezalka, katere truplo so našli danes, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med žrtvami nesreče, v kateri se je minulo nedeljo odlomil del ledenika na najvišjem vrhu Dolomitov in sprožil plaz, so s pomočjo vzorcev DNK identificirali šest moških in tri ženske iz Italije in dva Čeha. Še osem ljudi je bilo ranjenih.

Župan bližnjega kraja Canazei je danes razglasil dan žalovanja, ki ga bodo popoldan obeležili z minuto molka in mašo v lokalni cerkvi.

Reševalci bodo nadaljevali z iskanjem morebitnih delov teles žrtev kot tudi njihovih osebnih predmetov.