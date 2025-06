Na letalu poleteli do stropa: »V tistem trenutku sem mislil, da se bo letalo raztreščilo ali prevrnilo«

Letalo irskega nizkocenovnega prevoznika Ryanair, ki je zelo priljubljen tudi med Slovenci, je bilo na poti v Milano v sredo zvečer zaradi močne turbulence, ki jo je povzročila nevihta, prisiljeno k zasilnemu pristanku v južni Nemčiji, poroča Reuters. Ob letalskem incidentu je bilo poškodovanih devet potnikov, je sporočila policija. Potnike – tiste, ki niso končali v bolnišnici – je do končne destinacije prepeljal avtobus. Mnogi, ki so pred tem na smrti prestrašeni zapuščali letalo, najbrž niso imeli nič proti.

Trije hospitalizirani

Letalo, ki je letelo iz Berlina, je varno pristalo v Memmingenu, približno 115 kilometrov zahodno od Münchna, potem ko je slabo vreme pilota prisililo k sprožitvi zasilnega pristanka, je sporočila bavarska policija. Med poškodovanimi zaradi turbulence so bili ženska s poškodbo glave, njen dveletni otrok z odrgninami in 59-letna ženska, ki se je pritoževala nad bolečinami v hrbtu, so sporočile oblasti. Vsi trije so bili hospitalizirani, preostale poškodbe pa so oskrbeli na kraju dogodka.

Kot je poročal časnik Bild, je zaradi silovite turbulence nekaj oseb vrglo ob strop kabine. »Doslej me še nikoli ni bilo strah. V tistem trenutku sem mislil, da se bo letalo raztreščilo ali prevrnilo,« je povzemal Bild, saj se je letalo tudi močno nagnilo v levo.

Ryanair je včeraj v izjavi zapisal, da je pilot pred pristankom zaprosil za prihod zdravniške pomoči. Dodali so, da je bil organiziran nadomestni polet za prevoz potnikov v Milano, in se opravičili prizadetim. A je policija v sredini izjavi zapisala, da je letalska družba organizirala avtobusni prevoz, saj lokalni letalski organi takoj po incidentu niso odobrili nadaljnjih poletov.