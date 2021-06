Na izletu umrl 18-letnik, plezal na skalo in se utopil

Nedeljski izlet se je tragično končal za 18-letnika k slapu reke Mirne na Hrvaškem. Policija je prijavo prejela v nedeljo popoldan ob 15.45, češ da je v bližini kraja Pengari pri Buzetu oseba padla v vodo.



Na kraj dogodka so prispeli policija in gasilci, a na žalost so čez nekaj ur potapljači iz vode izvlekli truplo mrtvega fanta iz Bosne in Hercegovine.



Neuradno, piše 24sata, se je 18-letnik skušal povzpeti po skali, pa mu je spodrsnilo, padel in se utopil.



